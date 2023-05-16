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Пиоли: «Мало кто мог представить, что «Милан» зайдет так далеко в Лиге чемпионов. Мы хотим в финал»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что все еще верит в выход своей команды в финал Лиги чемпионов.

В первом матче полуфинала «россонери» уступили «Интеру» со счетом 0:2.

«Нам нужно действовать сбалансированно, компактно. Мы понимаем, насколько важным будет первый гол, и не важно, на какой минуте он будет забит. Мы начали говорить об ответном матче с «Интером» еще в воскресенье утром. У нас есть лишь один шанс, и мы обязаны подойти к игре с исключительно правильным настроем.
Какое настроение у игроков? Настроение команды, которая знает, что у нее еще есть возможность победить. Все сфокусированы и попытаются перевернуть ситуацию, в которой все ставки не в нашу пользу. Мало кто мог представить, что «Милан» зайдет так далеко в Лиге чемпионов, но теперь мы хотим попасть в финал. Первый матч полуфинала получился не таким, каким хотелось, но есть еще одна игра», — приводит официальный сайт УЕФА слова Пиоли.

Ответный матч «Интер» — «Милан» состоится сегодня, 16 мая и начнется в 22.00 (мск).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Стефано Пиоли
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