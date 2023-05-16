Украинец Зозуля назвал Шевченко «латентной ватой» из-за появления рядом с Джоковичем

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля выступил с критикой в адрес экс-тренера команды Андрея Шевченко, который находился на трибунах матча «Милан» — «Интер» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов в компании Новака Джоковича.

«Латентная вата? Глупость? Двойные стандарты? Если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь прижиматься к нему с блаженным видом. Вменяемый украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет. Так чего там сидит наша национальная гордость?!» — написал Зозуля в соцсетях.

В прошлом году Джокович выступил против отстранения российских теннисистов от участия в Уимблдоне.

Ответный матч между «Интером» и «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов пройдет 16 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.