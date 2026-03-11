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11 марта, 17:10

Шмейхель о ранней замене Кински в матче с «Атлетико»: «Это уничтожит его карьеру. Его нужно было подержать до перерыва»

Руслан Минаев

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель раскритиковал решение тренерского штаба «Тоттенхэма» заменить 22-летнего голкипера Антонина Кински на 17-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (2:5).

К моменту замены чешский вратарь пропустил три гола, допустив две ошибки. Вышедший на поле Гульельмо Викарио пропустил пятый мяч через пять минут после появления на поле.

«Он заменил его, и это будет иметь последствия для всей его карьеры. Он буквально уничтожил его карьеру. Когда его имя будут упоминать в будущем, весь футбольный мир будет вспоминать этот момент. Его нужно было подержать хотя бы до перерыва», — сказал Шмейхель в эфире CBS Sports.

Вратарь &laquo;Тоттенхэма&raquo; Антонин Кински.«Разрушил его карьеру». Тудора раскритиковали за замену голкипера «Тоттенхэма» Кински в первом тайме

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Антонин Кински-младший
Петер Шмайхель
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Тоттенхэм Хотспур
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