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11 марта, 18:15

«Байер» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Байер» и «Арсенал» сыграют в Лиге чемпионов 11 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Байер» и «Арсенал» проведут первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов в среду, 11 марта. Начало игры на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия) — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Байер» — «Арсенал» и всех встреч игрового вечера Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала.
11 марта, 20:45. БайАрена (Леверкузен)
Байер
1:1
Арсенал

Следить за ключевыми событиями игры «Байер» — «Арсенал» можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию матча в прямом эфире проведет онлайн-кинотеатр «Okko» (контент стримингового сервиса доступен по подписке). Также платформа запускает перекличку лучших моментов всех встреч вечера.

Онлайн трансляция первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 11&nbsp;марта 2026 года.«Реал — «Манчестер Сити», «ПСЖ» против «Челси», игры «Буде-Глимт» и «Арсенала»: онлайн матчей Лиги чемпионов

«Байер» победил в стыковом раунде «Олимпиакос» (2:0, 0:0). «Арсенал» набрал с 24 очка, занял первое место в общем этапе и вышел в 1/8 финала напрямую.

Ответный матч «Байера» и «Арсенала» пройдет в Лондоне во вторник, 17 марта.

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