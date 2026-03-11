«Байер» и «Арсенал» сыграют в Лиге чемпионов 11 марта

«Байер» и «Арсенал» проведут первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов в среду, 11 марта. Начало игры на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия) — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Байер» — «Арсенал» и всех встреч игрового вечера Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала.

11 марта, 20:45. БайАрена (Леверкузен)

Следить за ключевыми событиями игры «Байер» — «Арсенал» можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию матча в прямом эфире проведет онлайн-кинотеатр «Okko» (контент стримингового сервиса доступен по подписке). Также платформа запускает перекличку лучших моментов всех встреч вечера.

«Байер» победил в стыковом раунде «Олимпиакос» (2:0, 0:0). «Арсенал» набрал с 24 очка, занял первое место в общем этапе и вышел в 1/8 финала напрямую.

Ответный матч «Байера» и «Арсенала» пройдет в Лондоне во вторник, 17 марта.