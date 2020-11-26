Нойер рассказал, что самое главное в победе «Баварии» над «Зальцбургом»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер после победы над «Зальцбургом» в Лиге чемпионов (3:1) отметил, что главное — результат. Также он добавил, что не расстроен из-за того, что не удалось сыграть на ноль.

— Для меня самое главное, что мы победили — в четвертый раз подряд в Лиге чемпионов, — цитирует пресс-служба УЕФА Нойера. — Тот факт, что мы стали победителями группы является четким шагом в правильном направлении. Во втором тайме мы должны были прибавлять, так как хотели решить вопрос с исходом матча. Сегодня мы играли против сильной команды, и такие ситуации как против «Вердера» могут случаться. Оборона всегда хочет играть на ноль, но это не всегда возможно.