Мадуэке: «Более удачного матча, чтобы впервые забить за «Арсенал», выбрать невозможно»

Нападающий «Арсенала» Нони Мадуэке прокомментировал победу над «Баварией» (3:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Более удачного для меня матча, чтобы впервые забить за «Арсенал», выбрать невозможно. Я так рад, что команда добилась победы. Сам я из тех игроков, что уверены в себе, и не люблю, когда кто-нибудь говорит, что я чего-то не смогу. Мои партнеры по команде вместе с тренерским штабом в меня верят», — цитирует пресс-служба УЕФА Мадуэке.

«Арсенал» одержал 5 побед в 5 матчах и лидирует в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Бавария» идет на 4-й строчке — 12 очков.