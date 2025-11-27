Витинья оформил хет-трик и стал лучшим игроком матча с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья признан лучшим игроком матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (5:3). 25-летний португалец сыграл 89 минут, оформил хет-трик, пробежал 11,9 км, а точность его передач составила 93 процента.

«Он проявил себя выдающимся игроком и был в центре практически всей игры «ПСЖ». Хет-трик лишь закрепил его право на эту награду», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«ПСЖ» набрал 12 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» идет на 16-й строчке — 8 очков.