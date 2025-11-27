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27 ноября 2025, 02:10

«Пафос» — «Монако»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент

«Пафос» и «Монако» сыграли вничью в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2. Игра прошла на стадионе «Альфамега» в Лимассоле.

В первом тайме у монегасков забили Такуми Минамино и Фоларин Балогун. Кипрская команда отыграла один мяч благодаря голу Давида Луиза. На 88-й минуте защитник гостей Мохамед Салису забил в свои ворота.

«Пафос» набрал 6 очков и занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Монако» идет на 23-й строчке — 6 очков.

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