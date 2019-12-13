Неймар: «Индивидуализму нет места в футболе, иначе я бы играл в теннис»

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что уступил Эдинсону Кавани пенальти в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая»? не ради того, чтобы помириться с уругвайцем. Напомним, ранее у бразильца из-за того, кто должен пробивать одиннадцатиметровые, был конфликт с уругвайским одноклубником.

— Я не делал этого, чтобы примириться с кем-либо, — цитирует Esporte Interativo Неймара. - Моя первая мысль о команде. Индивидуализму нет места в футболе. В ином случае я бы играл в теннис. В футболе все должны быть счастливы и чувствовать себя хорошо. Думаю, что Эди нуждался в этом. В конце концов, все нападающие забили, Кавани забил, и мы все счастливы.

Neymar gave the penalty to Edinson Cavani ? pic.twitter.com/AcIGLIQ3ka — B/R Football (@brfootball) December 11, 2019

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Неймар отдал Кавани право пробить пенальти