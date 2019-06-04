Моуринью считает, что качество игры в финале Лиги чемпионов было невысоким

Известный португальский тренер Жозе Моуринью - о финальном матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0:2).

— Качество игры было не лучшим. Многие грешили неточными передачами, вследствие чего скорость была невысокой. Хотел бы отметить, что ни один из центральных полузащитников мерсисайдцев не принимал участия в атакующих действиях коллектива. Джордан Хендерсон, Джорджинью Вайналдум и Фабинью постоянно оказывались сзади, а вперед шли крайние защитники — Эндрю Робертсон и Трент Александр-Арнолд. Клопп был предельно осторожен и прагматичен, - цитирует Моуринью RT. - Кто стал главным героем матча? Болельщики "Ливерпуля". Когда я руководил "Челси", мне доводилось приезжать на "Энфилд". В одном из матчей АПЛ мы обыгрывали "Ливерпуль" со счетом 4:0, но даже в этот момент фанаты не переставали петь. Я был поражен их энтузиазмом. Они поддерживали команду по ходу группового этапа, делали это в ответной встрече с "Барселоной" и не изменили себе в субботу. Думаю, они были полноценной частью коллектива.

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