Артета: «Вера «Реала» в камбэк? Это часть их истории, они заслужили право говорить о победных сценариях»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча против «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Эмоциональный аспект игры очень важен. Я уверен в команде, благодаря тому что она делала на протяжении всего сезона как в позитивных, так и в сложных ситуациях. Мы хотим насладиться игрой. Мы должны сыграть смело, доминировать и не сомневаться, что мы можем быть лучше них и выиграть.

Вера «Реала» в камбэк? Это часть их истории, они заслужили право говорить о победных сценариях. Мы мыслим иначе, и у нас больше шансов победить», — приводит слова Артеты пресс-служба УЕФА.

«Арсенал» на выезде встретится с «Реалом» в среду, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Лондонцы дома разгромили мадридцев в первом матче — 3:0. Победитель этой пары сыграет против «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.