Эмери: «Теперь «ПСЖ» — фаворит Лиги чемпионов»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери заявил, что «ПСЖ» является фаворитом этого розыгрыша Лиги чемпионов.

15 апреля «Астон Вилла» обыграла парижан в ответном матче четвертьфинала турнира, но уступила по сумме двух встреч (1:3, 3:2).

«Теперь они фавориты. Они вышли в полуфинал, и они играют на таком уровне, что явно являются претендентами на титул. Конечно, есть «Барселона», «Интер», «Бавария»... Это действительно потрясающе — играть на таком уровне, мне это нравится. У ПСЖ есть преимущество перед нами, и они показали это в обоих матчах, хотя мы были недалеко от того, чтобы обыграть их. Но они играют фантастически», — цитирует Эмери Le Parisien.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» — «Арсенал» (первый матч выиграла английская команда — 3:0).