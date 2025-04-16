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16 апреля, 11:00

Анчелотти — перед ответной игрой с «Арсеналом»: «У нас есть все, чтобы переломить ход противостояния»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча против «Арсенала» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«У нас есть все, чтобы переломить ход этого противостояния. Есть целеустремленность, опыт и поддержка болельщиков. Теперь пришло время показать все, на что мы способны.

На «Бернабеу» есть своя магия. Все знают, что там особая атмосфера. Завтра нам нужно понемногу всего: качество, полная самоотдача. Ничто из этого не должно пойти не так», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

«Реал» на своем поле примет «Арсенал» в среду, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Мадридцы на выезде уступили лондонцам в первом матче — 0:3. Победитель этой пары сыграет против «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

Лаутаро Мартинес, Харри Кейн, Джуд Беллингем, Деклан Райс.«Реал» — «Арсенал», «Интер» — «Бавария». Онлайн-трансляция ответных матчей Лиги чемпионов
Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
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