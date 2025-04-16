Анчелотти — перед ответной игрой с «Арсеналом»: «У нас есть все, чтобы переломить ход противостояния»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча против «Арсенала» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«У нас есть все, чтобы переломить ход этого противостояния. Есть целеустремленность, опыт и поддержка болельщиков. Теперь пришло время показать все, на что мы способны.

На «Бернабеу» есть своя магия. Все знают, что там особая атмосфера. Завтра нам нужно понемногу всего: качество, полная самоотдача. Ничто из этого не должно пойти не так», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

«Реал» на своем поле примет «Арсенал» в среду, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Мадридцы на выезде уступили лондонцам в первом матче — 0:3. Победитель этой пары сыграет против «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.