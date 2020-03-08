Ответный матч 18 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» мог пройти на Мальте, информирует Федерация футбола этой страны. Был осуществлен предварительный запрос, однако дальше этого дело не пошло.

Как отмечается на сайте Федерации, провести матч на Мальте все равно было бы невозможно.

Итальянские болельщики не смогли бы поддержать команду, так как Мальта должна также следовать директивам министерства здравоохранения в отношении распространения коронавируса.

Напомним, что встреча «Ювентуса» и «Лиона» должна пройти 17 марта в Турине. Ранее правительство Италии постановило, что до 3 апреля все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

Первая игра между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лиона».