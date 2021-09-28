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Сутормин считает, что матч против «Мальме» будет непростым

12:44
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Защитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о подготовке к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

— В каком настроении подходит команда к матчу с «Мальме»?

— В боевом. Лига чемпионов возвращается в Санкт-Петербург. Я надеюсь, команда покажет лучшие качества и сможет добиться лучшего результата.

— Что вы знаете о «Мальме»? Сильнее ли этот соперник «Брюгге», который попался «Зениту» из четвертой корзины год назад?

— Хорошая команда, в чемпионате идет в лидирующей тройке. Может играть в пять защитников, может в четыре. Это хорошая команда. Насчет «Брюгге» — Лига чемпионов показывает, что тут нет слабых. Каждый, кто доходит до группового раунда, заслуживает здесь играть. Это будет непростой матч однозначно.

— Можно ли назвать «Зенит» фаворитом?

— Не хочется громких слов бросать — кто фаворит, кто аутсайдер. Все в равном состоянии. Мы играем дома, при своих болельщиках. Я надеюсь, мы покажем хороший футбол. Если нам это удастся, то результат будет удачным для нас.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 по московскому времени.

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Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры