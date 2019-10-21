«Локомотив» тогда был пятым колесом в телеге московского футбола». Семин вспомнил матч против «Ювентуса» в 1993 году

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» вспомнил игру между командами 26 лет назад. Встреча состоялась в 1993 году в рамках Кубка УЕФА в Болонье.

— 26 лет назад молодой тренер Юрий Семин, команда без трофеев «Локомотив» провели первый матч в истории клуба в еврокубках. Против «Ювентуса». Что помните о том дне?

— Да, это был 1993 год. Первый матч «Локомотива», Кубок УЕФА. Перед этим «Ювентус» стал обладателем Кубка кубков. Как тогда, так и сейчас это звездная команда. Сейчас есть Роналдо, а тогда были Баджо и Дель Пьеро. Баджо со штрафного забил во втором тайме первый гол. Было это в Болонье, почему играли там — не знаю.

— Дисквалификация.

— Во втором матче проиграли 0:1 в Москве, забил Марокки. Играл еще Раванелли, Конте. Каррера, кстати, играл, который у нас тренировал «Спартак». Эта команда всегда обладала игроками высочайшего уровня. У нас был хороший состав — тот же Овчинников. Штрафной, правда, от Баджо пропустил, но тот пробил в самую «девятку». Превый тайм хорошо играли, во втором после штрафного не выдержали. «Локомотив» тогда, как вы все говорите, был пятым колесом в телеге московского футбола. Сейчас мы поднялись. (Игорь Рабинер)

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