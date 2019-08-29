Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Московскому клубу в сопернике достались «Байер», «Ювентус» и «Атлетико».

— Нам попался «Ювентус», а я всю жизнь мечтал сыграть против Криштиану Роналду! — цитирует официальный сайт «Локомотива» Игнатьева. — С нетерпением жду матчей против «Юве»! Криш, иди сюда! (смеется).

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020