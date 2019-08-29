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Игнатьев — Роналду: «Криш, иди сюда!»

20:48
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Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Московскому клубу в сопернике достались «Байер», «Ювентус» и «Атлетико».

— Нам попался «Ювентус», а я всю жизнь мечтал сыграть против Криштиану Роналду! — цитирует официальный сайт «Локомотива» Игнатьева. — С нетерпением жду матчей против «Юве»! Криш, иди сюда! (смеется).

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




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