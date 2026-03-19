Симонс: «Мне очень понравилось, как «Тоттенхэм» играл с «Атлетико», особенно в первом тайме»

Полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс прокомментировал победу над «Атлетико» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мне очень понравилось, как «Тоттенхэм» играл, особенно в первом тайме. Хотели победить, и нам это удалось. Этого оказалось недостаточно, но мы должны двигаться дальше. Играть в Лиге чемпионов — моя мечта. Я хочу выкладываться на полную каждый раз, когда я надеваю футболку этого клуба. Сегодня я получил от этого удовольствие», — цитирует официальный сайт УЕФА Симонса.

Первый матч «Атлетико» выиграл со счетом 5:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Барселоной».