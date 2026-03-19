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Симонс: «Мне очень понравилось, как «Тоттенхэм» играл с «Атлетико», особенно в первом тайме»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хави Симонс.
Фото Reuters

Полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс прокомментировал победу над «Атлетико» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мне очень понравилось, как «Тоттенхэм» играл, особенно в первом тайме. Хотели победить, и нам это удалось. Этого оказалось недостаточно, но мы должны двигаться дальше. Играть в Лиге чемпионов — моя мечта. Я хочу выкладываться на полную каждый раз, когда я надеваю футболку этого клуба. Сегодня я получил от этого удовольствие», — цитирует официальный сайт УЕФА Симонса.

Первый матч «Атлетико» выиграл со счетом 5:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Барселоной».

Лига чемпионов. 1/8 финала.
18 марта, 23:00. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
3:2
Атлетико
&laquo;Бавария&raquo; сыграет с &laquo;Реалом&raquo; в&nbsp;1/4 финала Лиги чемпионов.«Бавария» зарубится с «Реалом» в 1/4 финала, «Ливерпуль» — с «ПСЖ». Кто выиграет Лигу чемпионов?
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Тоттенхэм Хотспур
Хави Симонс
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