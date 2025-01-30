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Гвардиола: «Ковачич — опытный игрок, он забил фантастический гол»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил гол полузащитника команды Матео Ковачича на 53-й минуте матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:1).

«Кова — опытный игрок, он забил фантастический гол. Когда у него получается так сломать линию обороны — это нечто действительно собенное», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне 30-летний хорватский хавбек провел 26 матчей в составе манчестерцев во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

«Манчестер Сити» набрал 11 очков и занял 22-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и сыграет в стыковом раунде. Жеребьевка стыков Лиги чемпионов-2025 состоится 31 января, первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.

Матео Ковачич
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брюгге
ФК Манчестер Сити
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