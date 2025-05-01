Футбол
1 мая, 05:24

Мхитарян: «Весь мир видит, насколько Ямаль — хороший футболист»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян после ничьей с «Барселоной» (3:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что Ламин Ямаль уже является звездой футбола.

«Весь мир видит, насколько это хороший футболист. Его звезда взошла. Мы старались его остановить, но это было очень сложно, потому что у него величайший дар. Надеюсь, не позволим ему столь же многого на следующей неделе!» — цитирует пресс-служба УЕФА Мхитаряна.

Ответный матч пройдет через неделю, 6 мая. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

17-летний Ямаль в этом сезоне сыграл в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 24 голевые передачи.

Ламин Ямаль (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Интера&raquo;.Ямаль творил магию, Дюмфрис провел матч жизни! «Барса» с «Интером» выдали игру для золотой коллекции Лиги чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
Генрих Мхитарян
Ламин Ямаль
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
