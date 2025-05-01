Флик: «В ответном матче «Интеру» тоже надо будет забивать»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после ничьей в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером» (3:3) отметил, что надеется на выход в финал.

«На следующей неделе «Интер» не может просто обороняться. Ему тоже надо забивать. Это полуфинал Лиги чемпионов. Осталось четыре команды. Мы хорошо играем и уверены в себе. Мы знаем, чего можем достичь. Впереди еще 90 минут. Надеюсь, этого хватит, чтобы выйти в финал. Это наша цель, и мы будем за нее бороться», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

Ответный матч пройдет через неделю, 6 мая. Начало встречи — 22:00 по московскому времени.