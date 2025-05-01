Кунде пропустит ответный матч с «Интером» в Лиге чемпионов

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде получил травму подколенного сухожилия в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера» (3:3) и не сможет принять участия в ответном матче, сообщает журналист Sport.es Тони Хуан Марти в социальных сетях.

На 40-й минуте игры Кунде получил повреждение и был заменен. Ответный матч между «Барселоной» и «Интером» состоится в Милане 6 мая. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Действующий победитель Лиги чемпионов — «Реал». В финале прошлого сезона он обыграл «Боруссию» со счетом 2:0.