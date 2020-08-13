Флик заявил, что Коман готов к матчу с «Барселоной»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Все футболисты в сборе, все готовы, — цитирует Флика пресс-служба клуба. — Бенжамен Павар прошел в Мюнхене все тесты и прибыл в команду. Мы сделаем следующий шаг, а там посмотрим. С «Барселоной» он не сыграет.

Это матч не «Баварии» против Месси, а матч «Баварии» против «Барселоны». Месси — футболист мирового уровня, и мы думали над тем, как мы сможем играть против него. Но я не расскажу про это. Кингсли Коман готов на все 100 процентов и является одним из кандидатов в стартовый состав».

Матч «Барселона» — «Бавария» состоится 14 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.