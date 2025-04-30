Райя: «Шансы у «Арсенала» были — Доннарумма несколько раз блестяще спас»

Вратарь «Арсенала» Давид Райя прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Французская команда забила единственный гол на 4-й минуте первого тайма.

«ПСЖ» очень быстро забил. В первые 15 минут он доминировал, но по их истечении, думаю, в игре доминировали уже мы. Шансы у нас были — Доннарумма несколько раз блестяще спас. Знаем, что «ПСЖ» много владеет мячом. В этом они очень хороши. У них появился момент, и они забили. У нас тоже были шансы забить, но не получилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Райю.

Ответная игра пройдет во Франции на стадионе «Парк де Пренс» 7 мая. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Во втором полуфинале встретятся «Барселона» и «Интер». Первый матч состоится в среду, 30 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.