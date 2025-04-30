Насри: «Не было ни шанса выдержать тот высокий темп, который «ПСЖ» задал в первые 30 минут»

Бывший полузащитник «Арсенала» Самир Насри прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мне игра парижан сегодня понравилась. Не было ни шанса выдержать тот высокий темп, которые они задали в первые 30 минут. После этого они уже не выбрасывались вперед, хорошо справились с натиском и сняли наконец-то проклятие, победив «Арсенал», — цитирует пресс-служба УЕФА Насри.

Ответный матч состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» через неделю, 7 мая. Начало игры — 22:00 по московскому времени.