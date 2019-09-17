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«Челси» — «Валенсия»: Черышев сыграет с первых минут

20:59
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Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Челси» — «Валенсия». Российский полузащитник Денис Черышев выйдет на поле с первых минут.

«Валенсия»: Силессен — Васс, Паулиста, Гарай, Гайя — Коклен, Кондогбия, Парехо, Черышев — Гамейро, Родриго;

«Челси»: Аррисабалага — Зума, Кристенсен, Томори — Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо — Маунт, Абрахам, Виллиан.

Лион — Зенит

Лига чемпионов: групповой турнир, все участники, расписание матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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