«Челси» — «Валенсия»: Черышев сыграет с первых минут
20:59
Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Челси» — «Валенсия». Российский полузащитник Денис Черышев выйдет на поле с первых минут.
«Валенсия»: Силессен — Васс, Паулиста, Гарай, Гайя — Коклен, Кондогбия, Парехо, Черышев — Гамейро, Родриго;
«Челси»: Аррисабалага — Зума, Кристенсен, Томори — Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо — Маунт, Абрахам, Виллиан.
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