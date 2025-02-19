«Бавария» вырвала ничью у «Селтика» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бавария» сыграла вничью с «Селтиком» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 1:1. Игра прошла в Мюнхене на «Альянц Арене».

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины форвард шотландской команды Николас Кюн открыл счет. Мюнхенцам удалось отыграться лишь в добавленное время. Канадский защитник Альфонсо Дэйвис, который недавно восстановился после травмы, забил с передачи Леона Горетцки.

В первом матче немецкая команда выиграла со счетом 2:1, поэтому вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.