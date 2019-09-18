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Азар готов сыграть против «ПСЖ»

01:00
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил, что нападающий Эден Азар? готов сыграть против «ПСЖ» в 1-м туре Лиги чемпионов. 28-летний бельгиец в этом сезоне сыграл всего в одной встречи из-за травмы.

Матч «ПСЖ» — «Реал» состоится в среду, 18 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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