Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил, что нападающий Эден Азар? готов сыграть против «ПСЖ» в 1-м туре Лиги чемпионов. 28-летний бельгиец в этом сезоне сыграл всего в одной встречи из-за травмы.

Матч «ПСЖ» — «Реал» состоится в среду, 18 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры