21 год назад «Ювентус» и «МЮ» выдали легендарный триллер в полуфинале Лиги чемпионов

Сегодня исполнился ровно 21 год ответному матчу 1/2 финала Лиги чемпионов-1998/99 между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед». Первая игра на «Олд Траффорд» завершилась вничью — 1:1.

В ответной игре в Турине хозяева повели 2:0 уже к 11-й минуте — дубль оформил Филиппо Индзаги.

Еще до перерыва «МЮ» смог отыграться — отличились капитан команды Рой Кин и форвард Дуайт Йорк. На 83-й минуте Йорк оформил дубль, установив окончательный счет встречи — 3:2 в пользу гостей.

Победа далась команде Алекса Фергюсона большой ценой: два основных центральных полузащитника — Рой Кин и Пол Скоулз — получили лимитные желтые карточки и не смогли выйти на поле в финале против «Баварии». Несмотря на это, «МЮ» выдал еще один легендарный камбэк и стал победителем того розыгрыша (2:1).