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Грустный финал карьеры Неймара: он возвращается в «Сантос». Что помешало ему стать великими?

«Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Неймар возвращается в «Сантос».
Фото AFP
Мечты о «Золотом мяче» уже не осуществятся.

Неймару скоро исполнится 33 года. Некогда один из главных спортсменов планеты подходит к этому возрасту практически футбольным пенсионером. Безусловно, на четвертом десятке для игроков такого типа спад неизбежен. Сильные стороны работают хуже — пропадает легкость движений, безжалостно побитые соперниками ноги подводят, не бежится.

Но у бразильца ситуация усугубляется образом жизни и приоритетами. Он оказался очередным латиноамериканцем с претензиями на абсолютное величие, но с нехваткой амбиций. В 25 уехал в слабейшую из топ-лиг, в 31 — из Европы. А теперь Неймар возвращается в родной клуб — по-видимому, заканчивать.

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Кажется, ключевой ошибкой стал переход в «ПСЖ» в 2017 году. Обычно звезды либо стремятся покинуть чемпионат Франции, либо перебираются в него ближе к закату карьеры. Вингер же оказался в Париже в самом расцвете и провел там шесть лет, всего однажды сыграв в финале Лиги чемпионов. Возможно, он правда думал, что сможет добраться до персональной вершины по пути наименьшего сопротивления, через отсутствие локальной конкуренции. Так не работает. К слову, поэтому сейчас немного тревожно за Хвичу, который тоже выбрал комфорт «Парк де Пренс». Но у грузина еще будут шансы вовремя уйти.

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Многие считают, что Неймар, по сути, закончился как раз тогда, с трансфером из «Барселоны». Хотя больше это утверждение подходит решению футболиста подписать контракт с «Аль-Хилялем» летом 2023-го. С тех пор его, можно сказать, не существует. Как игрока уж точно.

Неймар в «ПСЖ».
Фото Global Look Press

Саудовский клуб долго терпел и первое время даже шел на поводу у дорогущей звезды. Все-таки 90 миллионов евро за покупку отдали и несколько сотен миллионов выделили на зарплату. Через полтора месяца после перехода Ней поссорился с главным тренером команды Жорже Жезушем — журналисты писали, что дошло до рукоприкладства. Руководство встало на сторону вингера и пригрозило специалисту увольнением. Вероятно, Жезуш вскоре действительно остался бы без работы, но вмешалась серьезная травма бразильца.

Пять матчей, 386 минут на поле, один гол и три ассиста — вот все, что Неймар успел сделать в «Аль-Хиляле» до октябрьского разрыва крестообразных связок и мениска. Он лечился ровно год. В процессе реабилитации футболист набирал вес, устраивал казино на личном судне и организовывал целые круизы, лайкал в соцсетях посты с негативом в адрес Мбаппе. В общем, развлекался. Видео с восстановительных процедур тоже появлялись в интернете, но в гораздо меньшем объеме.

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В Эр-Рияде ждали возвращения игрока и не задумывались о расставании. И дождались: 21 октября Ней получил 13 минут в матче с «Аль-Айном» в азиатской Лиге чемпионов. А две недели спустя еще 29 минут с «Эстеглялем». Все. Во встрече против иранцев он опять сломался — подвело подколенное сухожилие. Семь матчей за 15 месяцев, лишь четыре из которых полные — клуб, наверное, рассчитывал на другой результат, когда выделял из бюджета гигантские деньги.

Терпение лопнуло. Одна за другой понеслись новости о желании «Аль-Хиляля» избавиться от Неймара. Активно говорили про «Интер Майами», где можно было воссоединиться с Месси и Суаресом, но в итоге, судя по всему, он едет он на родину. Стороны обо всем договорились, остались детали.

Неймар в «Сантосе» в 2011 году.
Фото Global Look Press

К сожалению, бразилец в некотором роде повторил судьбу Роналдиньо и Роналдо — ярчайший пик и безграничный потенциал, но слишком короткий полет, чтобы претендовать на место в одном ряду с величайшим. Только у Неймара нет ни «Золотого мяча», ни Кубка мира. И не будет.

«Я бы точно получил «Золотой мяч» за то, как я играл в «ПСЖ». Но проблема была во всех этих травмах, они сказались. Очевидно, каждый хочет выиграть «Золотой мяч». Но его отсутствие — это не конец жизни для меня», — сказал футболист в недавнем интервью. Есть ощущение, что он ни о чем не жалеет. Творил, пока творилось, не стеснялся искать разнообразную выгоду в программировании карьеры и уделял немало внимания веселью. Остальное — чужие ожидания. А значит, чужие проблемы.

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Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Сантос
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