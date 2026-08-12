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12 августа, 12:33

Автобус «Сан-Паулу» задержали в Боливии с 86 кг наркотиков

Алина Савинова

Автобус бразильского футбольного клуба «Сан-Паулу» был задержан полицией в Боливии, сообщает портал UOL.

Как отмечает источник, в транспортном средстве обнаружили 86,5 кг наркотического средства тетрагидроканнабинол (каннабис). В ходе операции задержали трех человек — все они были водителями, ответственными за перевозку. «Сан-Паулу» оперативно предоставили другой автобус. На данный момент проводится расследование.

Инцидент произошел, когда команда направлялась на гостевой матч 1/8 финала Южноамериканского кубка с «Боливаром» (1:1).

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Футбол
ФК Сан-Паулу
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