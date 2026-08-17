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Сегодня, 03:54

Гол Вандерсона принес «Коринтиансу» победу над «Крузейро»

Павел Лопатко

«Коринтианс» победил «Крузейро» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Бразилии — 2:1.

Счет на 36-й минуте открыл нападающий гостей Бруно Родригес. На 58-й минуте защитник «Коринтианса» Густаво Энрике забил ответный гол. На 82-й минуте экс-нападающий «Краснодара» Вандерсон вывел «Крузейро» вперед и установил окончательный счет.

«Крузейро» (36 очков после 23 игр) идет на 5-м месте в таблице чемпионата Бразилии. «Коринтианс» (32 очка после 23 матчей) располагается на 9-м месте.

Чемпионат Бразилии. 23-й тур.
17 августа, 01:30. Арена Коринтианс (Сан-Паулу)
Коринтианс
1:2
Крузейру

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Вандерсон Масиэл Соуза Кампос (Вандерсон)
ФК Коринтианс
ФК Крузейро
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