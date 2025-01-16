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16-летний вратарь погиб, отразив пенальти грудью: трагедия в Бразилии

В Бразилии 16-летний вратарь любительской команды умер после удара мячом в грудь
Егор Сергеев
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Фото Global Look Press
Кошмарный случай.

Происшествие

Страшная трагедия произошла в Бразилии в начале января. 16-летний Эдсон Лопес Гама умер во время тренировки со своей любительской командой, сообщает местная пресса. Смерть наступила после того, как Гама отразил пенальти грудью — жуткий момент попал на видео.

Юный вратарь во время отработки пенальти получил удар мячом в грудь и свалился на землю, корчась от боли. Его немедленно повезли в больницу. Однако путь по сельским дорогам до ближайшего крупного населенного пункта — города Мауэс — занял около 11 часов. К моменту, когда Гаму доставили в больницу, он уже не дышал — врачам оставалось только констатировать смерть.

По информации местных СМИ, незадолго до трагедии Гама жаловался родственникам на боли в груди. Однако, как сообщает Globo, в анамнезе у погибшего не было сердечных заболеваний.

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Мнение эксперта

Объяснение внезапной смерти есть — по словам кардиолога Котто Джуниора, Гаме фатально не повезло.

«Может ли такое случиться из-за проблем с сердцем? Ответ — да, — цитирует врача Folha Vitoria. — В медицине это явление называется commotio cordis. Это травма области груди над сердцем, которая может привести к его остановке. Это крайне редкий случай — примерно один на 100 000 спортсменов во всем мире».

Фото Global Look Press

Реакция общества и близких

Происшествие потрясло всю Бразилию. Пользователи социальных сетей массово выражают соболезнования семье погибшего. Особенно тронули многих слова брата Эдсона, который опубликовал пост в память о нем:

«Сегодня ты затронул сердца всей Бразилии, но я никогда не думал, что это произойдет так. Ты был самоотверженным игроком и счастливым ребенком, который никогда не унывал. Мой брат, нам очень жаль, что ты ушел, но ты ушел, занимаясь тем, что любил больше всего, — играя в футбол».

На похоронах вся семья Эдсона надела футболки «Гремио» — любимого клуба юного голкипера.

Трагедия напоминает, насколько важна безопасность в спорте, особенно среди молодежи, и заставляет задуматься о доступности медицинской помощи в отдаленных регионах.

Футбол
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