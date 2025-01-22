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Неймар возвращается в «Сантос» баснословно богатым. Аравийцы еще должны ему за расторжение контракта

Неймар хочет получить 62 миллиона от «Аль-Хиляля» перед уходом в «Сантос»
Артем Белинин
Корреспондент
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Футболист «Аль-Хиляля» Неймар
Неймар.
Фото Getty Images
У него нет сердца.

Неймар скоро расторгнет контракт с «Аль-Хилялем» и перейдет в «Сантос», сообщает Globo. Желание 32-летнего бразильца снова играть в родном клубе известно давно. О его намерении перейти туда говорят уже несколько месяцев. Но дело затягивается из-за деталей: бразильское издание добавляет, что Неймар планирует получить от владельцев «Аль-Хиляля» значительные деньги.

Придется заплатить

Сумма, указанная в заметке Globo, впечатляет — Неймар рассчитывает получить около 62 миллионов евро. Эта сумма соответствует его зарплате до завершения контракта летом 2025 года. Как сообщает издание, вингер пока не собирается отказываться от этих денег, хотя и стремится покинуть Саудовскую Аравию. Стороны ведут переговоры и ищут компромисс.

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Вероятно, саудовцы рассчитывают, что Неймар поступится частью денег хотя бы из приличия — его статистика крайне скромна при внушительной зарплате. В 2024 году он сыграл всего 42 (!) минуты за «Аль-Хиляль» и заработал 101 миллион евро.

Издание FootMercato подсчитало: один матч бразильца в 2024 году обошелся клубу в 50,5 миллиона евро, одна минута — в 2,4 миллиона евро, одно касание — в 1,1 миллиона евро. При этом Неймар не готов потерять ни цента от причитающейся ему суммы — по крайней мере, на данном этапе.

Футболист «Аль-Хиляля» Неймар
Фото Getty Images

Ней собирается в «Сантос». И на ЧМ

Возможно, желание поскорее покинуть Саудовскую Аравию убедит Неймара стать более сговорчивым. Следующий клуб вингера уже практически определен — им с высокой вероятностью станет «Сантос». Тот же Globo пишет, что «рыбы» уже договорились с воспитанником о его возвращении. Единственное препятствие — действующий контракт с «Аль-Хилялем». Желание как можно скорее присоединиться к «Сантосу» может сыграть на руку саудовскому клубу в переговорах.

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О связи Неймара с «Сантосом» сообщали и надежные европейские инсайдеры, например, Фабрицио Романо. Несколько дней назад он писал, что «рыбы» пытались арендовать Неймара на полгода. Однако позднее стало известно, что «Аль-Хиляль» отказал, поэтому теперь переход и его дата зависят от расторжения контракта. Если соглашение не будет расторгнуто, в «Сантосе» готовы подождать до лета — об этом также сообщает Globo.

А пока бразилец мечтает о высоком. «Конечно, я планирую быть на чемпионате мира! Обязательно. Постараюсь сделать все возможное, чтобы победить на нем с Бразилией. Хочу быть там. Я доверяю нашей команде», — рассказывал Неймар в интервью CNN в середине января.

Футболист «Аль-Хиляля» Неймар
Фото AFP

Вот только слышать это немного забавно: с прошлого чемпионата мира Неймар едва ли сыграл пару десятков матчей, порвал «кресты» и даже в «Аль-Хиляле» оказался фактически недееспособным. Не шутка — главный тренер команды Жорже Жезуш так и сказал: «Неймар уже не в состоянии играть на привычном уровне. К сожалению, ситуация для него сложилась тяжело».

Как в такой форме выигрывать чемпионат мира в 2026 году — загадка. Неймару для начала не помешало бы просто вернуться в футбол.

Бразилец перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» в 2023 году за 90 миллионов евро. Из-за травм футболист провел всего семь матчей за клуб, отметившись голом и тремя результативными передачами.

Неймар Сантос
ФК Аль-Хиляль
ФК Сантос
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