«Торпедо-БелАЗ» разгромило «Минск» и вышло на первое место. В матче участвовали три россиянина

«Торпедо-БелАЗ» выиграло у «Минска» (5:2) в матче седьмого тура чемпионата Белоруссии.

В составе победителей хет-трик сделал Валерий Горбачик. В матче участвовали три россиянина. У хозяев весь матч отыграл вратарь Артем Леонов, у гостей — защитники Виталий Устинов и Дмитрий Яшин.

«Торпедо» набрало 14 очков и на данный момент занимает первое место. У «Минска» девять очков и восьмая позиция.

Чемпионат Белоруссии. Высшая лига

7-й тур

«Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:5 (1:4)

Голы: Премудров, 8 (0:1). Горбачик, 31 (0:2). Горбачик, 37 (0:3). Хващинский, 40 (1:3). Горбачик, 45+1 (1:4). Липе Велозу, 85 (1:5). Ролович, 89 (2:5).

«Минск»: Леонов, Остроух, Рыжук, Прищепа (Ролович, 58), Залеский, Чаговец, Яроцкий (К.Зинович, 79), Евдокимов, Хващинский, Шрамченко, Грибовский (Алексиевич, 68).

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Бордачев, Яшин, Степанов, Хачатурян, Премудров (Николаевич, 55), Капленко, Габриэл Рамос, Антилевский (Липе Велозу, 73), Горбачик (Журневич, 70).

Предупреждения: Прищепа, 38. Грибовский, 41. Премудров, 49.

Судья: Кургхели.

2 мая. Минск. Стадион «Трактор».