Фанаты белорусских клубов объявили о бойкоте матчей
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Фанаты нескольких клубов чемпионата Белоруссии отказываются посещать матчи, информирует Tut.by.
Сообщается, что такое решение приняли фанаты БАТЭ, «Шахтера», брестского «Динамо», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно» и «Немана». Также в акции примут участие болельщики жодинского «Торпедо-БелАЗ» и «Минска» и «Торпедо».
Такое решение фанатов клубов связано с политической ситуацией в стране.
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