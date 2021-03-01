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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Фанаты белорусских клубов объявили о бойкоте матчей

00:21
Фанаты солигорского «Шахтера». Фото Twitter
Фанаты солигорского «Шахтера». Фото Twitter

Фанаты нескольких клубов чемпионата Белоруссии отказываются посещать матчи, информирует Tut.by.

Сообщается, что такое решение приняли фанаты БАТЭ, «Шахтера», брестского «Динамо», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно» и «Немана». Также в акции примут участие болельщики жодинского «Торпедо-БелАЗ» и «Минска» и «Торпедо».

Такое решение фанатов клубов связано с политической ситуацией в стране.

Дополнительная информация:

https://sport.tut.by/news/football/720682.html

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