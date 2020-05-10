БАТЭ и «Смолевичи» забили 8 голов на двоих. 15-кратные чемпионы Белоруссии вышли в лидеры

«Смолевичи» и БАТЭ выдали сверхрезультативный матч в рамках 8-го тура чемпионата Белоруссии. В игре было забито 8 мячей. «Смолевичи» открыли счет уже на первой минуте, но еще до перерыва БАТЭ забил три мяча. Первый гол провел экс-форвард «Балтики» Максим Скавыш с передачи Станислава Драгуна, игравшего за «Крылья Советов», «Динамо» и «Оренбург». Вперед борисовчан вывел бывший хавбек «Волги» Игорь Стасевич.

Во втором тайме «Смолевичи» забили два мяча и отыгрались с 1:3. Однако в последнюю десятиминутку Неманья Милич оформил дубль и принес БАТЭ победу.

Помимо указанных игроков, за 15-кратных чемпионов Белоруссии сыграли Егор Филипенко (экс-«Спартак» и «Сибирь») и Павел Нехайчик (экс-«Динамо», «Томь» и «Оренбург»).

Ворота «Смолевичей» защищал россиянин Александр Фильцов, на поле также появились его соотечественники Муталип Алибеков и Алексей Турик.

Победа вывела БАТЭ на первое место в таблице.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

8-й тур

«Смолевичи» — БАТЭ — 3:5 (1:3)

Голы: Барсуков, 1 (1:0). Скавыш, 13 (1:1). Стасевич, 15 (1:2). Бага, 36 (1:3). Щегрикович, 55 (2:3). По, 63 (3:3). Милич, 80 (3:4). Милич, 90+3 (3:5).

«Смолевичи»: Фильцов, Жевнеров, Алибеков, Бондаренко, Барсуков, Бутаревич, Макаров, Щегрикович (Александрович, 84), Турик (Вакулич, 64), По, Верас (Мухамедов, 76).

БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Настич, А.Филипович, Волков, Бага, Стасевич, Нехайчик (Бессмертный, 85), Драгун, Яблонский (Видлюмссон, 69), Скавыш (Милич, 71).

Предупреждения: Бутаревич, 20. Настич, 22. Жевнеров, 39. Турик, 40. По, 52. Драгун, 56. Нехайчик, 69.

Судья: Василевич.

10 мая. Борисов. Стадион Городской.