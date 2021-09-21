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Алексей Бага стал главным тренером солигорского «Шахтера»

17:47
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Новым главным тренером солигорского «Шахтера» стал Алексей Бага, сообщает официальный сайт клуба.

40-летний специалист ранее тренировал БАТЭ, «Жальгирис» и «Актобе», входил в тренерский штаб молодежной сборной Белоруссии. В качестве тренера он становился чемпионом Белоруссии и Литвы, а также обладателем Суперкубка Литвы.

Бага сменил Сергея Гуренко на должности главного тренера «Шахтера». Команда занимает второе место в чемпионате страны.

Дополнительная информация:

https://www.fcshakhter.by/article.asp?id=2550

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Евгений Петров все материалы автора

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