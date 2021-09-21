Федор Щербаченко покинул пост главного тренера «Минска»

Российский специалист Федор Щербаченко ушел с поста главного тренера ФК «Минск», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт расторгнут по согласию сторон. Указано, что такое решение было принято по инициативе тренера, которому необходимо пройти курс реабилитации после болезни.

«Минск» занимает 12-е место в чемпионате Белоруссии, набрав 24 очка в 22 матчах. 59-летний Щербаченко ранее тренировал «Чайку», «Ротор», «Мордовию», «Балтику», «Кубань», входил в тренерский штаб «Москвы» и «Томи».