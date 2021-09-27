Вадим Скрипченко стал главным тренером «Минска»

Вадим Скрипченко стал новым главным тренером футбольного клуба «Минск». Соглашение «горожан» с белорусским специалистом рассчитано до конца следующего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

С именем Скрипченко связан самый громкий успех минчан — выигрыш Кубка страны в 2013 году, а также пока самый лучший результат на европейской арене — выход в стадию плей-офф Лиги Европы.