Вадим Скрипченко стал главным тренером «Минска»
18:33
Вадим Скрипченко стал новым главным тренером футбольного клуба «Минск». Соглашение «горожан» с белорусским специалистом рассчитано до конца следующего сезона, сообщает пресс-служба клуба.
С именем Скрипченко связан самый громкий успех минчан — выигрыш Кубка страны в 2013 году, а также пока самый лучший результат на европейской арене — выход в стадию плей-офф Лиги Европы.
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