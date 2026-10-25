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Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию на 25 октября 2026

Гран-при Франции по фигурному катанию: расписание соревнований на 25 октября 2026

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В воскресенье, 25 октября, во французском Анже завершится первый этап международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/27. Соревнования проходят на арене Angers Ice Parc.

В заключительный день фигуристы представят произвольные программы в парном и мужском одиночном катании. Также состоятся показательные выступления.

«СЭ» публикует расписание Гран-при Франции на 25 октября. Время начала — московское.

Расписание Гран-при Франции на 25 октября

25 октября, воскресенье

  • 13.30. Спортивные пары. Произвольная программа.
  • 15.10. Мужчины. Произвольная программа.
  • 21.30. Показательные выступления.

В соревнованиях спортивных пар выступят россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, допущенные к международному турниру в нейтральном статусе. После короткой программы они занимают второе место с результатом 75,85 балла.

В мужском одиночном катании выступит представитель Казахстана Михаил Шайдоров. После короткой программы он идет четвертым с 80,25 балла.

Прямые трансляции соревнований в России покажет онлайн-кинотеатр Okko.

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Михаил Шайдоров
Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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