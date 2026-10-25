Гран-при Франции по фигурному катанию: расписание соревнований на 25 октября 2026
В воскресенье, 25 октября, во французском Анже завершится первый этап международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/27. Соревнования проходят на арене Angers Ice Parc.
В заключительный день фигуристы представят произвольные программы в парном и мужском одиночном катании. Также состоятся показательные выступления.
«СЭ» публикует расписание Гран-при Франции на 25 октября. Время начала — московское.
Расписание Гран-при Франции на 25 октября
25 октября, воскресенье
- 13.30. Спортивные пары. Произвольная программа.
- 15.10. Мужчины. Произвольная программа.
- 21.30. Показательные выступления.
В соревнованиях спортивных пар выступят россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, допущенные к международному турниру в нейтральном статусе. После короткой программы они занимают второе место с результатом 75,85 балла.
В мужском одиночном катании выступит представитель Казахстана Михаил Шайдоров. После короткой программы он идет четвертым с 80,25 балла.
Прямые трансляции соревнований в России покажет онлайн-кинотеатр Okko.