Плющенко, Слуцкая, Ягудин. Как изменились знаменитые российские фигуристы
Ирина Слуцкая — одна из самых титулованных российских фигуристок. Скандальное серебро Олимпиады-2002, олимпийская бронза-2006, многочисленные победы на чемпионатах мира и Европы: награды Ирины можно перечислять бесконечно. Как и многие спортсмены, решила стать телеведущей.
Роман Костомаров и Татьяна Навка тренировались под руководством Александра Жулина. В 2006 году стали олимпийскими чемпионами, после чего объявили о завершении карьеры. С удовольствием принимают участие в ледовых шоу, Роман — в качестве участника, а Татьяна — в роли члена жюри, и даже иногда радуют зрителей и поклонников совместными показательными номерами.
Евгений Плющенко после завершения профессиональной карьеры занялся тренерской деятельностью. Двукратный олимпийский чемпион открыл академию «Ангелы Плющенко», где он готовит молодых фигуристов.
Легендарного соперника Евгения Плющенко Алексея Ягудина теперь можно часто увидеть на телевидении, в театре, кино и, конечно же, в ледовых шоу, где он выступает в роли ведущего. Женат на фигуристке Татьяне Тотьмяниной.
Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская. Занимается воспитанием юных талантов, уделяет много внимания семье и детям.
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин завоевали олипийское золото в 2006 году, после чего объявили об уходе из профессионального спорта. Постоянные участники ледовых представлений.
Карьера Ильи Авербуха в качестве фигуриста столь же успешна, как и в роли продюсера и хореографа ледовых шоу.
Олимпийские чемпионы-2002 Елена Бережная и Антон Сихарулидзе решили сконцентрироваться на депутатской деятельности.
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