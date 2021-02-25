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Плющенко, Слуцкая, Ягудин. Как изменились знаменитые российские фигуристы

Евгения Матвеева
Евгения Матвеева
Фоторедактор
Сегодня, 13:00
Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Алексей Ягудин. Ирина Слуцкая. Роман Костомаров. Татьяна Навка. Евгений Плющенко. Алексей Ягудин. Татьяна Тотьмянина. Максим Маринин. Илья Авербух. Мария Бутырская. Елена Бережная. Антон Сихарулидзе. Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Алексей Ягудин.
Все мы помним, как выглядели звезды российского фигурного катания много лет назад, давайте посмотрим, как они изменились с тех пор.
Ирина Слуцкая.
Ирина Слуцкая.

Ирина Слуцкая — одна из самых титулованных российских фигуристок. Скандальное серебро Олимпиады-2002, олимпийская бронза-2006, многочисленные победы на чемпионатах мира и Европы: награды Ирины можно перечислять бесконечно. Как и многие спортсмены, решила стать телеведущей.

Татьяна Навка.
Татьяна Навка.
Роман Костомаров.
Роман Костомаров.
Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Роман Костомаров и Татьяна Навка тренировались под руководством Александра Жулина. В 2006 году стали олимпийскими чемпионами, после чего объявили о завершении карьеры. С удовольствием принимают участие в ледовых шоу, Роман — в качестве участника, а Татьяна — в роли члена жюри, и даже иногда радуют зрителей и поклонников совместными показательными номерами.

Евгений Плющенко.
Евгений Плющенко.

Евгений Плющенко после завершения профессиональной карьеры занялся тренерской деятельностью. Двукратный олимпийский чемпион открыл академию «Ангелы Плющенко», где он готовит молодых фигуристов.

Алексей Ягудин.
Алексей Ягудин.

Легендарного соперника Евгения Плющенко Алексея Ягудина теперь можно часто увидеть на телевидении, в театре, кино и, конечно же, в ледовых шоу, где он выступает в роли ведущего. Женат на фигуристке Татьяне Тотьмяниной.

Мария Бутырская.
Мария Бутырская.

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская. Занимается воспитанием юных талантов, уделяет много внимания семье и детям.

Татьяна Тотьмянина.
Татьяна Тотьмянина.
Максим Маринин.
Максим Маринин.

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин завоевали олипийское золото в 2006 году, после чего объявили об уходе из профессионального спорта. Постоянные участники ледовых представлений.

Илья Авербух.
Илья Авербух.

Карьера Ильи Авербуха в качестве фигуриста столь же успешна, как и в роли продюсера и хореографа ледовых шоу.

Елена Бережная.
Елена Бережная.
Антон Сихарулидзе.
Антон Сихарулидзе.

Олимпийские чемпионы-2002 Елена Бережная и Антон Сихарулидзе решили сконцентрироваться на депутатской деятельности.

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