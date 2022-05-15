Конкуренция между Плющенко и Тутберидзе возрастает. Олимпийский чемпион теперь тренирует и пары

Евгений Плющенко строит новый спортивный комплекс и планирует развивать все виды фигурного катания.

Евгений Плющенко полностью реализовался как спортсмен, а теперь нацелен развиваться в качестве тренера. В фигурном катании не так много примеров, когда атлет, который получил все титулы, стал еще и выдающимся специалистом. Про двукратного олимпийского чемпиона говорят многое — иногда и то, что серьезных достижений у его учеников пока нет. Но сами фигуристы рассказывают, как Плющенко лично помогает им на тренировках. Но точно отрицать нельзя одного — один из самых успешных спортсменов России не жалеет финансов для развития собственной школы и для того, чтобы талантливые дети все-таки могли кататься. В «Ангелах Плющенко» до недавнего времени занимались только одиночники, но Евгений собрался развивать и парные виды, и даже синхронное катание.

Евгений Плющенко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Плющенко тратит на учеников собственные средства

Школа Плющенко открылась пять лет назад — инициатором был сам Евгений. Он побывал на катке у одного своего знакомого, после чего ему захотелось самому поработать с детьми. Но для того чтобы спортсмены смогли тренироваться, олимпийский чемпион сам оплачивал аренду льда. Потом построил отдельную тренировочную базу для фигуристов и тренеров — все живут в нескольких коттеджах на территории рядом с ареной. На ней есть не только каток, но и зал для хореографии и фитнеса.

Но на этом Плющенко не остановился и заявил в соцсетях, что уже строит новый комплекс, который будет еще больше нынешнего. И там будут тренироваться не только одиночники, но и парники, синхронисты, танцоры балета и спортсмены из различных видов единоборств.

— Будет что-то грандиозное. Смотрите: школа профессионального балета (преподаватели из Большого и Мариинского), школа единоборств (кикбоксинг, бокс, дзюдо, самбо, тай), керлинг, фигурное катание, синхронное катание, парное катание, то есть все виды фигурного катания... Конечно же, хоккеистов тоже ждем, — рассказывал Евгений и показывал, как он лично инспектирует стройку комплекса.

Плющенко даже поощряет своих учеников лично — за новый выполненный прыжок дарит им телефоны или деньги. Но не все идет лично из кармана экс-фигуриста и его жены Яны Рудковской — у спортсменов «Ангелов Плющенко» есть и собственные контракты. Возможно, все это может показаться чрезмерным, но хотя бы у учеников Плющенко есть возможность не полагаться только на зарплату от федерации, которой явно не хватает для покрытия расходов на постановки и костюмы, или не так нагружать родителей.

Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В академии Плющенко начали работать с парниками

Но теперь Евгений идет дальше — недавно он заявлял о том, что хочет развивать парное катание, а сейчас оказалось, что в «Ангелах» уже есть парники.

— С парами будет работать тренер Арина Ушакова, я буду помогать с прыжковой техникой. Также с парами Арине будут помогать Сергей Алексеев и Артем Значков. Над техникой будет работать и Александр Абт. Сейчас у нас в академии три полноценные пары, но спортсмены еще приходят. Работаем, уже приступили к тренировкам, — сказал Плющенко в комментарии ТАСС.

В прошедшем сезоне дебют в парном катании получился у Этери Тутберидзе — к ней после долгих скитаний пришли серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова/Владимир Морозов. И завоевали еще одну медаль ОИ, на этот раз личную. К ней же перебрались и тренеры Максим Траньков с Павлом Слюсаренко, которые помогали трехкратным чемпионам России. Вместе с пермским тренером в Москву переехали многие его пары, работающие теперь в «Хрустальном». Так что есть вероятность, что даже если Тарасова/Морозов закончат карьеру, парное катание у штаба Тутберидзе останется. Может быть, именно это и подтолкнуло Плющенко тоже заниматься с парниками.

Хорошо, что Евгений сумел собрать неплохую команду тренеров: Арину Ушакову Нина Мозер назвала молодым и амбициозным специалистом, с Александром Абтом фигуристы уже давно занимаются скольжением. Только хватит ли у того же Алексеева или Абта времени и на одиночников, и на парников? Особенно если дуэтов будет не три, как сейчас, а гораздо больше. Тут не только комплекс новый надо строить, но и думать о большем расширении персонала.

И еще один момент — у Плющенко пока так и не появилось суперрезультатов в одиночном. Нет, конечно, они есть — Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина успешно прыгают и учат ультра-си, а первая вообще отобралась на юниорский чемпионат мира и была в тройке лучших после короткой программы на взрослом первенстве страны. Девочки и мальчики выигрывали этапы «Гран-при» среди юниоров, но это пока точечные успехи — и не во взрослых. Не стоило ли подождать, пока здесь будут успехи, а потом двигаться дальше?

Посмотрим, как Плющенко и его команда смогут справиться сразу с тремя видами, а в перспективе — и с пятью, кого еще привлечет Евгений для работы со спортсменами и чем закончится грандиозное строительство нового комплекса. Если все получится — круто, будет центр, в котором будет совмещены все виды фигурного катания и даже другие виды спорта. Нет — главное, вовремя это понять и сфокусироваться на чем-то одном. Например, на одиночниках.