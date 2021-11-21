«Мне пишут, что я девочка. Но я же понимаю, что это не так!» Манифест Медведевой и Милохина против хейтеров

Яркая пара представила новый номер на «Ледниковом периоде» и приблизилась к победе.

Пока во Франции проходил этап «Гран-при», в Москве завершились съемки нового выпуска «Ледникового периода». На телеэкранах шоу показали накануне, и проект по-настоящему удивил. Если точнее, удивила пара Евгения Медведева и Даня Милохин, которая показала очень личный номер о борьбе с ненавистью и негативом в соцсетях. За который дуэт получил максимальные оценки и приблизился к победе. Сможет ли двукратная чемпионка мира стать первой и по итогам телешоу?

Участники шоу относятся к съемкам как к настоящим соревнованиям

Давайте признаюсь честно — я никогда не понимал, в чем фишка «Ледникового периода». Для меня проект всегда был рудиментом прошлого, который удерживается на экранах только за счет возрастной телеаудитории. Но ведь и в интернете у шоу неплохие цифры. Ролики некоторых пар переходят за миллион просмотров. Стоит признать, что прокатам с «Гран-при» до такой активности еще далеко. «Ледниковый период» объективно обходит соревнования, — считает автор проекта Илья Авербух. — Когда будет Олимпиада и чемпионат мира, турниры фигуристов будут бить все рекорды, а соревнования девочек — так особенно. А сейчас мы обходим этапы «Гран-при», потому что у «Ледникового периода» шире аудитория. Нас смотрят и те, кто любит фигурное катание, и те, кто любит звезд, шоу, развлекательный жанр. Мы делаем акцент в номерах на переживания, на сопереживание — на творческую историю».

И все же лично для меня популярность шоу была загадкой. Как можно ставить в прайм-тайм не женскую одиночную на «Гран-при», а прокаты любителей в записи? Почему людям интересно наблюдать за тем, как на лед вместе с олимпийскими чемпионами выходят артисты, буквально вчера впервые надевшие коньки? Разве это не профанация? Но на этой неделе мне удалось посмотреть за тем, как проходят съемки «Ледникового», вживую. Готов принести извинения Авербуху, все гораздо сложнее, чем я мог себе представить. Илья отдает всего себя шоу, а запись нового выпуска скорее напоминает смесь ледового шоу и съемок полноценного кино. Но главное, для всех участников их номера и выступления в проекте — это не просто дурачество на камеру. Ребята действительно волнуются, хотят победить и переживают, если что-то у них не выходит. Эмоции здесь самые настоящие, не показные.

Забияко покидает шоу, а Бородина снова пережила «номинацию»

Взять хотя бы Наталью Забияко. Она выигрывала медали чемпионата мира и Олимпийских игр, после чего вроде бы устала от фигурного катания и переключилась на кино. И только Авербух смог ее снова зажечь. Да настолько, что выступая в паре с Никитой Пресняковым, она переживала не меньше, чем на самых серьезных стартах с Александром Энбертом. Ее выход в эту субботу на лед «Ледникового периода» оказался последним. Забияко/Пресняков уступили в зрительском голосовании Ксении Бородиной и Дмитрию Соловьеву. Ведущая «Дома-2» установила антирекорд по судейским баллам в проекте и не спаслась от критики Татьяны Тарасовой и на этот раз. Но так как решают судьбу пар в итоге болельщики, то девушка с 17 миллионами подписчиков в Instagram без поддержки в критический момент не оставалась. Авербух утверждает, что его команда не подстраивала результаты под популярную пару и готова была к вылету Бородиной. Раз за нее голосуют — значит, она нужна проекту.

Это ли не демократия и пример честного судейства? Представьте себе подобное на соревнованиях, тогда наверняка и Алине Загитовой не пришлось бы приостанавливать карьеру. А так пока что она переключилась на работу ведущей телешоу и прогрессирует в новом амплуа. Если раньше от ее ошибок и многочисленных дублей страдала вся съемочная бригада, то сейчас Алина практически всегда справляется с первой попытки. Хотя традиция завершать съемочный день, записывая отдельно Алексея Ягудина и Загитову, никуда не ушла. Дерзкие номера — еще одна традиция сезона, сохранившаяся и на этот раз. Екатерина Боброва с Макаром Запорожским показали номер на тему харассмента — актер на глазах зрителей грубо приставал к олимпийской чемпионке, за что и получил смачную пощечину. В итоге оказалось, что все происходящее не более чем сон Запорожского, но Тарасова все равно оценила постановку. «Он это был или реальность, все равно по шее получил!» — заметила заслуженный тренер.

Медведева с Милохиным вышли в лидеры с постановкой о хейтерах

Боброва с Запорожским получили максимальный балл за прокат, как и Оксана Домнина с Кириллом Зайцевым за их номер под Casta Diva и Татьяна Волосожар с Федором Федотовым за исполнение программы под Beggin — историю побега из тюрьмы. Вылетать с этого момента, кстати, пары больше не будут — девятка «выживших» с нами до финала. Но борьба за победу сильно обострилась, и в нее по-настоящему включилась Евгения Медведева с Даней Милохиным. Поначалу у этого дуэта мало что выходило. Они падали, за что Тарасова обещала убить Милохина — еще раз только он уронит Медведеву. Их постановки слабо оценивали, а сама пара вызывала интерес разве что своей популярностью. Но с каждым следующим номером катание и взаимопонимание росли вверх. И вот, наконец-то, высший балл — Медведева/Милохин делят первую строчку наравне с привычными лидерами. Они даже выходят по-чемпионски, такую концентрацию и нацеленность на чистый прокат не всегда и на реальных соревнованиях-то увидишь.

Хотя Медведева относится к «Ледниковому периоду» именно что как к настоящему старту, который хочет выиграть. И поэтому постоянно подходит к Авербуху с новыми идеями. Именно Евгения придумала и номер о борьбе с негативом в интернете, который она с Милохиным показала в крайнем выпуске шоу. «В моей жизни хейта стало меньше, но то, что все же вылезает, меня не задевает, — объясняет она свою позицию. — Я поменяла свое мировоззрение, если вижу, что мне пишут неприятные вещи, то мой мозг это не воспринимает, что это написано мне. А если все-таки задевает, то либо блокирую, либо пролистываю». Постоянно сталкивается с хейтерами в соцсетях и ее партнер. Чаще всего речь касается его образа и манеры поведения. «Если читаю, например, сообщение, что я девочка, то я же понимаю, что не девочка! Так что не обращаю внимания», — заявил Милохин. Примерно так же ребята поступили и в постановке — Даня удаляет свой профиль и тем самым убивает эмоционального маньяка, постоянно его преследовавшего.