Журова ответила Дюамель: «Ей надо историю подучить»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала высказывания канадской фигуристки Меган Дюамель в адрес российских спортсменов.

«У меня встречный вопрос тогда к Дюамель: если наши тренеры откажутся работать с их спортсменами, как они тогда будут? Она совсем не анализирует ситуацию, надо бы историю подучить. Первые чемпионаты мира начинались с СССР и России. Мы всегда готовили спортсменов высочайшего класса, ставили потрясающие программы, причем зачастую нашим же соперникам. И это нормально, таким образом повышалась конкуренция, а мы ее не боимся. Победит в итоге сильнейший. И мы все радовались ее победе на Олимпийских играх. Странно, что в ответ у нее такой вот взгляд на происходящее», — цитирует Журову «ВсеПроСпорт».

Ранее Дюамель заявила о необходимости ужесточения правил для российских фигуристов, которые сменили спортивное гражданство. По ее мнению, фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять, а не оставаться в России.

В мае Дюамель требовала от ISU препятствовать смене гражданства российскими фигуристами.