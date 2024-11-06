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Картина с Авербухом выставлена на благотворительном аукционе

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Илья Овербух.
Медали Ильи Овербуха.
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Представив первый показ грандиозного ледового мюзикла «Кармен» на «ЦСКА Арене» в Москве, хореограф-постановщик, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух не cмог пропустить благотворительный проект «Герои на льду» от ДоброFON на этапе «Гран-при» в Казани.

Помимо ставших в этом сезоне уже традиционными на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию фото- и автограф-сессий с выдающимися фигуристами, Авербух выставил в фойе свои многочисленные медали, включая главную — серебро Олимпиады-2002, а также презентовал картину «Момент единения» художницы Нели Услановой, на которой он смотрит на зрителей после победы на чемпионате мира в Нагано в 2002 году.

Медали Ильи Овербуха.

«Казань прекрасна и расцветает с каждым моим приездом, — начал с приветственных слов Авербух. — Не случайно именно здесь проходила встреча глав государств объединения БРИКС, это говорит об определенном статусе столицы Татарстана. Вот и один из этапов «Гран-при» по фигурному катанию — в Казани, и я здесь. Думал, что на картине будет изображен какой-то фрагмент танца, и очень рад, что это не так, на ней запечатлен очень важный момент — моя первая эмоция после победы. Здорово, что существуют такие проекты, как «Герои на льду». Человек, который приобретет эту картину, будет знать, что за ним стоит добрый поступок, ведь все вырученные с продажи средства пойдут на благотворительность».

Презентованную Авербухом картину может приобрести любой желающий, полотно выставлено на онлайн-аукционе в пользу казанского благотворительного фонда «Исполнение мечты».

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