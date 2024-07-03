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Сегодня, 12:50

Возлюбленный Трусовой Игнатов рассказал, что подготовка к свадьбе не мешает тренировкам

Виктория Кравченко
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Макар Игнатов и Александра Трусова.
Фото Telegram

Призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов рассказал, как проходит подготовка к свадьбе с вице-чемпионкой Олимпийских игр Александрой Трусовой. Он отметил, что старается не обращать внимания на комментарии в соцсетях по поводу их отношений.

«Никогда не стремился быть звездой соцсетей, и сегодняшняя шумиха проходит фоном и на работу не влияет. Все, что мы с Сашей считаем нужным, сами рассказываем. В том числе и о предстоящей свадьбе», — цитирует Игнатова РИА «Новости».

17 июня Игнатов опубликовал совместное фото с Александрой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»

В последний раз Трусова выступала на официальных соревнованиях в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при России» в Самаре. 19-летняя спортсменка является чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

23-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России.

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Источник: https://rsport.ria.ru/20240703/ignatov-1957044997.html?in=l
Александра Трусова
Макар Игнатов
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