Российские фигуристы не заявились на «челленджер» в США

Российские фигуристы отсутствуют в списке участников турнира серии «челленджер» Cranberry Cup в Норвуде (США), сообщается на сайте соревнований.

Турнир пройдет с 5 по 9 августа. В мужских соревнованиях выступят восемь фигуристов, в женских — 13 спортсменок. Среди юниоров медали разыграют 13 парней и 23 девушки.

«Челленджеры», которые будут проходить в течение сезона по всему миру, позволяют фигуристам набирать рейтинговые баллы.

В июне Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.