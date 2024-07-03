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Сегодня, 19:58

Бережная поделился мнением о дисквалификации Валиевой

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка Елена Бережная рассказала, что думает о четырехлетней дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

«Сейчас уже много времени прошло, острота ситуации и эмоций спали. Для меня ясно, что Камила уже везде выступила, все показала. Мы увидели ее прекрасные возможности, радовались за нее, и круче ее выступлений четырех последних лет мало что может быть. Да, ее результаты аннулировали, но не аннулировали ни наши впечатления, ни ее талант. Это дисквалифицировать невозможно», — заявила Бережная «Спорту День за Днем».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/berezhnaya-sud-annuliroval-rezultaty-valievoy-no-ne-ee-talant
Фигурное катание
Камила Валиева
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