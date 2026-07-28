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28 июля, 19:35

Малинин будет готовиться к новому сезону в Калифорнии

Алина Савинова

Американский фигурист Илья Малинин прибыл в Калифорнию для постановки соревновательных программ на сезон-2026/27, сообщает RT.

Как отмечает источник, 21-летний спортсмен приехал на каток, где постоянно работает тренер Рафаэль Арутюнян. Малинин проведет на льду Great Park Ice & FivePoint Arena две недели.

Ранее фигурист подтвердил, что продолжит соревноваться в сезоне-2026/27.

Малинин является олимпийским чемпионом 2026 года в командных соревнованиях, трехкратным чемпионом мира и финала Гран-при, а также четырехкратным победителем чемпионата США.

Илья Малинин.«Никогда не думал, что сделаю это». Малинин напугал фанатов намеком на уход

Источник: RT
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Илья Малинин
Фигурное катание
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