Малинин будет готовиться к новому сезону в Калифорнии

Американский фигурист Илья Малинин прибыл в Калифорнию для постановки соревновательных программ на сезон-2026/27, сообщает RT.

Как отмечает источник, 21-летний спортсмен приехал на каток, где постоянно работает тренер Рафаэль Арутюнян. Малинин проведет на льду Great Park Ice & FivePoint Arena две недели.

Ранее фигурист подтвердил, что продолжит соревноваться в сезоне-2026/27.

Малинин является олимпийским чемпионом 2026 года в командных соревнованиях, трехкратным чемпионом мира и финала Гран-при, а также четырехкратным победителем чемпионата США.